Arriva Noos, il successore di Superquark

Ha inizio questa settimana la nuova serie in sei puntate di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza. Fra gli ospiti fissi del programma, ideato e condotto da Alberto Angela, ci sarà anche l’astronauta Samantha Cristoforetti. E uno spazio speciale sarà dedicato all’astrofisica grazie ai contributi di Edwige Pezzulli, che illustrerà in ogni puntata le più belle immagini riprese dal telescopio James Webb

Giovedì 29 giugno alle 21.25 su Rai1 Alberto Angela presenta “Noos – L’avventura della conoscenza”: la nuova serie in 6 puntate di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza.

“Noos – L’avventura della conoscenza” prende il posto storicamente occupato da “Superquark” di Piero Angela ed è un programma completamente nuovo pur mantenendo molti dei punti di forza del suo predecessore. A cominciare dalla scelta del titolo stesso, difatti ‘Noos’ – antica forma greca che sta per ‘intelletto” – è il nome dell’astronave con la quale Piero Angela esplorava lo spazio profondo nel suo storico programma “Viaggio nel cosmo”.

Il cuore del programma continua ad essere quello dei servizi dedicati alle più importanti novità scientifiche. Le ultime scoperte nei campi della medicina, della genetica, delle neuroscienze, della biologia. Ma con un occhio anche all’archeologia, alla paleontologia, alle più importanti innovazioni tecnologiche, energetiche e ambientali. Il tutto sempre spiegato in maniera comprensibile da uno storico gruppo di autori al quale si sono aggiunte anche nuove collaborazioni. Tornano gli interventi di esperti come Massimo Polidoro, per le fake news nell’informazione, Elisabetta Bernardi per l’alimentazione ed Emmanuele Jannini per la sessualità.

A far da scenario alla nuova trasmissione uno studio immersivo che è allo stesso tempo un occhio sulla natura e sulla tecnologia grazie ad immagini di altissima qualità che permettono ad Alberto Angela di muoversi in ogni momento in ambienti diversi. Non mancano inoltre gli splendidi documentari dedicati alla Natura, con una novità: ad accompagnare il pubblico attraverso le spettacolari immagini degli animali nel loro ambiente naturale è lo stesso Alberto Angela.

Ospiti prestigiosi come Alessandro Barbero, Telmo Pievani e Carlo Lucarelli portano all’interno di questo studio momenti di approfondimento sui temi della storia, dell’evoluzione e dei grandi enigmi legati alla scienza e all’investigazione.

Per parlare di spazio è presente in studio in ogni puntata l’astronauta Samantha Cristoforetti, che si confronta con Alberto Angela sulle tematiche più interessanti relative alle prossime sfide dell’esplorazione spaziale. Il giornalista ed esperto di geopolitica Dario Fabbri affronta il tema della distribuzione delle risorse nel pianeta e delle conseguenze che ha nei rapporti tra stati.

Spazio anche ai giovani studiosi di materie scientifiche che in passato sono stati la rivelazione di “Superquark+”, lo spin-off per RaiPlay della trasmissione capostipite. L’astrofisico Luca Perri ci conduce attraverso una divertente analisi scientifica di celebri scene del cinema, la fisica Giuliana Galati e il chimico Ruggero Rollini ci mostrano alcuni fenomeni della fisica e della chimica osservabili anche tra le mura domestiche e l’astrofisica Edwige Pezzulli ci guida nello spazio mostrandoci le più belle immagini riprese dal telescopio James Webb.