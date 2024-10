Da Firenze allo spazio, con due ambasciatori

Si è tenuta oggi, giovedì 31 ottobre, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, nel cuore di Firenze, la cerimonia di premiazione del Florence Ambassador Award: tra i nuovi quattordici “Ambasciatori della Città di Firenze” ci sono anche due astrofisici dell’Istituto nazionale di astrofisica, Sofia Randich e Pietro Ubertini. Motivazione: avere promosso lo svolgimento della 44ma assemblea generale del Comitato internazionale sullo spazio Cospar (Committee on Space Research), che si terrà a Firenze dall’1 al 9 agosto 2026. Il Cospar promuove lo scambio di risultati, informazioni e dibattiti nel campo della ricerca spaziale internazionale, ed è un forum aperto a tutti gli scienziati del mondo dal 1958, anno della sua fondazione.

L’iniziativa Florence Ambassador Award è promossa dal Comune di Firenze e organizzata dalla Fondazione Destination Florence all’interno del Florence Academic Leader Program per individuare figure di spicco del mondo accademico, scientifico, medico e aziendale che propongono la città di Firenze per ospitare importanti eventi internazionali.

«La missione del Cospar è assicurare un contesto di altissimo livello in un’ottica di apertura e inclusione, senza impedimenti dovuti a tensioni di carattere geopolitico o differenze di alcun tipo», spiega Ubertini, che del Cospar è vicepresidente, ed è alla guida del comitato organizzatore di Florence2026 con Sofia Randich, direttrice fino allo scorso anno dell’Osservatorio Inaf di Arcetri.

«È un onore ricevere questo riconoscimento. Riportare a Firenze nel 2026 l’Assemblea scientifica Cospar, già ospitata nel 1961 e 1964», ricorda Randich, «è certamente un bel successo, frutto di un eccellente lavoro di squadra, che ci ha visto impegnati come Inaf insieme ad Aim Group International, con il supporto del Comune di Firenze e di molti istituti di ricerca, fra i quali l’Università di Firenze, la sezione fiorentina dell’Infn, alcuni istituti del Cnr e l’Asi. Da una parte si consolida un legame storico fra Firenze e la comunità scientifica internazionale; dall’altra, l’evento, che porterà a Firenze migliaia di scienziati ed esperti avrà un impatto significativo sia per gli addetti ai lavori e i ricercatori, in particolare i giovani, che per la città nel suo insieme».

«Durante l’assemblea del Cospar ad Atene, nel 2022, abbiamo presentato la candidatura di Firenze al Council per il 2026. È stato un testa a testa mozzafiato, con Firenze selezionata con soli tre voti di vantaggio rispetto a Praga. Nell’ultimo anno Firenze è diventata la mia città di adozione, con frequenti visite prima per la redazione della proposta e poi per l’organizzazione di Florence2026. Pur essendo romano, sono molto orgoglioso che la città di Firenze, culla del Rinascimento europeo, mi onori riconoscendomi un suo ambasciatore», conclude Ubertini. «Riportare a Firenze l’Assemblea Cospar dopo sessant’anni è un grandissimo onore».