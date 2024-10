Tutti in gita all’Isola delle stelle

Il primo CodyTrip dell’anno scolastico sta per sbarcare alle Canarie. La meta è San Miguel de La Palma, sulla cui vetta si trova l’osservatorio Roque de Los Muchachos, uno dei migliori posti al mondo per l'osservazione del cielo, disseminato di cupole che ospitano tra i più potenti telescopi del pianeta. Tra questi, il Telescopio nazionale Galileo dell’Inaf, che i partecipanti visiteranno guidati da Gloria Andreuzzi e Alessandro Bogliolo

CodyTrip – il format delle gite scolastiche online che ogni anno coinvolge oltre 50mila partecipanti, ideato e condotto da Alessandro Bogliolo dell’Università di Urbino “Carlo Bo” – sta per sbarcare, con la collaborazione dell’Istituto nazionale di astrofisica, alle Canarie. La meta del viaggio che si terrà il 22 e 23 ottobre è San Miguel de La Palma, un’isola vulcanica sulla cui vetta si trova l’Osservatorio del Roque de Los Muchachos, uno dei migliori posti al mondo per l’osservazione astronomica del cielo, disseminato di cupole che ospitano tra i più potenti telescopi del pianeta. Tra questi, il Telescopio nazionale Galileo (Tng) dell’Inaf, diretto da Adriano Ghedina, il più importante strumento ottico della comunità astronomica italiana.

«Questo è il quarto CodyTrip che vede la partecipazione di Inaf, il primo di questo anno scolastico», commenta Bogliolo a Media Inaf. «In passato abbiamo portato decine di migliaia di persone in gita. Ora stiamo per partire per questa nuova avventura, che ci porterà più lontano, sul tetto dell’Isola delle stelle, dove insieme ai ricercatori e alle ricercatrici di Inaf conosceremo – e faremo conoscere a tante scuole e famiglie italiane – alcuni tra i più importanti telescopi al mondo».

«Si partirà la mattina di martedì 22 ottobre direttamente dal Centro visite del Roque de Los Muchachos. Poi, insieme a Gloria Andreuzzi di Inaf, visiteremo il Telescopio nazionale Galileo, il Gran Telescopio Canarias e i due telescopi Cherenkov di Magic», commenta Maura Sandri, principal investigator della proposta che ha ricevuto un grant per contribuire alla realizzazione di questo CodyTrip. «Dopo un pomeriggio trascorso a quota più bassa, con guide naturalistiche ed esperti che ci porteranno a scoprire la storia geologica dell’isola, alla sera torneremo in vetta per osservare – sempre in diretta – il cielo notturno. In questa occasione, in via del tutto eccezionale, i partecipanti potranno decidere dove puntare il Tng, scegliendo tra galassie, nebulose e ammassi stellari».

«L’obiettivo di queste iniziative, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, è quello di contribuire a disseminare la conoscenza e – nel caso dei luoghi dell’astrofisica – la passione per la scienza in generale e l’astronomia in particolare», aggiunge Sandri. «I CodyTrip rappresentano uno strumento molto potente per farlo, perché sono facilmente fruibili da tutti, senza barriere d’accesso di tipo economico o amministrativo, e riescono a raggiungere contemporaneamente migliaia di partecipanti, che possono interagire attivamente con le guide grazie a tecnologie digitali appositamente progettate da Digit».

Ricordiamo infine che questo CodyTrip rientra tra le iniziative della Europe Code Week – un’iniziativa promossa dalla Commissione europea per diffondere, soprattutto fra i più giovani, l’alfabetizzazione digitale – che quest’anno si aprirà il 14 ottobre e terminerà il 27 ottobre.

Il programma completo della gita online è riportato sulla pagina web dedicata, dove sono indicate anche le modalità di partecipazione. Il CodyTrip alle Canarie è organizzato da Digit srl, spinoff dell’Università di Urbino, in collaborazione con l’Università di Urbino, Giunti Scuola e Inaf.

