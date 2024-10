A Sara Lucatello il premio Columbus per la scienza

Lo scorso 12 ottobre si è svolta la cerimonia di conferimento dei premi “Columbus” promossi dal Rotary Club Firenze Est. Il tradizionale riconoscimento è andato a Salvatore Settis per la cultura, a Marco Bitossi per l’impresa e, per la scienza, a Sara Lucatello, astrofisica all’Inaf di Padova e presidente della European Astronomical Society

Lo scorso 12 ottobre si è svolta la cerimonia di conferimento dei premi “Columbus” promossi dal Rotary Club Firenze Est. Un riconoscimento dal duplice connotato: celebrare la scoperta dell’America e premiare personalità che in ogni campo abbiano dimostrato lo stesso spirito di “costruttori di civiltà” che animava il grande navigatore genovese. E che quest’anno è stato assegnato all’archeologo e storico dell’arte Salvatore Settis per la cultura, al leader del gruppo Colorobbia Marco Bitossi per l’impresa e, per la scienza, a Sara Lucatello, astrofisica all’Inaf di Padova e presidente della European Astronomical Society.

“Il lavoro di Sara Lucatello”, recita la motivazione del riconoscimento a Lucatello, “fortemente motivato all’avanzare la nostra conoscenza dell’universo e al progresso della società, preservando lo spazio esterno e promuovendone uno sviluppo pacifico, responsabile e sostenibile per l’umanità e le generazioni future, è allineato ai valori essenziali del Rotary, giustificando l’attribuzione del premio Columbus 2024 per la scienza”.