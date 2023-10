A Lucca il primo fumetto edito dall’Inaf

Stelle cadenti, bolidi, meteore e meteoriti: sono i sassi spaziali di cui tratta Frammenti di cielo, il primo fumetto edito dall’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf). Illustrato da Francesca Poppi, in arte Matitaelettrica, l’opera vanta tra i protagonisti anche la celebre meteorite di Cavezzo, ritrovata il 4 gennaio 2020 in provincia di Modena grazie alle osservazioni della rete Prisma (Prima rete italiana per la sorveglianza sistematica di meteore e atmosfera) e anche all’aiuto di un’intrepida cagnolina di nome Pimpa.

Il fumetto è disponibile per il download gratuito su EduInaf, il magazine di didattica e divulgazione dell’ente. L’iniziativa, a cura di Francesca Brunetti, Martina Cardillo, Davide Coero Borga, Daniele Gardiol, Daria Guidetti e Adamantia Paizis del Gruppo Storie Inaf, è stata realizzato in collaborazione con Prisma, progetto promosso e coordinato da Inaf e sostenuto da Fondazione Crt. Frammenti di cielo sarà presentato a Lucca sabato 4 novembre, ore 12:00 presso il Comics&Science Palace (via della Zecca 41), nell’ambito dell’evento “L’Inaf a fumetti”, dove saranno disponibili anche le copie cartacee del volume. All’evento, dedicato sia al lancio del nuovo fumetto che alle rubriche illustrate di EduInaf, saranno presenti Antonino La Barbera, Gianluigi Filippelli e, in collegamento streaming, Daria Guidetti e Martina Cardillo.

In questa cornice l’Inaf cura altri due incontri: sabato 4 novembre alle 19:00 è la volta di Justice in Space, un racconto tra fumetti e scienza con Gianluigi Filippelli e Federica Duras, dedicato a un albo speciale di All Star Comics. Domenica 5 novembre alle 12:30 sarà presente Angelo Adamo per presentare il suo ultimo fumetto, Uno nessuno centomila fotoni – Una, nessuna, centomila particelle, che racconta la scienza dietro agli osservatori Astri e Ctao per l’astronomia gamma ad altissima energia. Comics&Science Palace è l’area ad accesso libero dedicata a incontri, presentazioni, spettacoli e firmacopie della collana Comics&Science di Cnr Edizioni, un’iniziativa di Andrea Plazzi e Roberto Natalini.

L’Inaf partecipa inoltre al Lucca Comics & Games in qualità di ente del centro interuniversitario Game Science Research Center con Imt Lucca e UniMore. La novità del 2023 è una nuova area espositiva nel cuore del festival: la Library del gioco, presso la Imt Library (piazza San Ponziano, con accesso da via Elisa). Quasi mille metri quadrati dedicati alla scienza, alla cultura, all’alta formazione e alla promozione del cambiamento sociale, con sessioni interattive di giochi da tavolo, digitali e di ruolo, escape room, prototipi di giochi su science diplomacy, sostenibilità e coesione sociale, seminari, workshop e dibattiti. Tra gli eventi curati da Inaf, sarà disponibile per tutta la durata del festival una demo del gioco da tavola Pixel: Picture (of) the Universe con Giovanni Contino e Alessandra Zanazzi. Giovedì 2 novembre, sempre presso la Imt Library, ci saranno inoltre interventi e discussione sui temi “Cittadinanza scientifica e gioco” a cura di Sara Ricciardi (ore 16:00) e “Pari e Dispari: accesso al sapere ed equità” a cura di Stefania Varano (ore 17:00).

Domenica 5 novembre alle ore 15:30, a 120 anni esatti dal primo Premio Nobel di Marie Curie, si terrà infine l’evento “Oltre Marie: il ruolo delle donne nella scienza” presso l’Auditorium del Suffragio (Via del Suffragio 6) con la partecipazione tra le altre di Patrizia Caraveo, dirigente di ricerca Inaf.

Per saperne di più: